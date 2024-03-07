Астрономы открыли три новых луны в Солнечной системе

Ученые Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) совместно с коллегами из других стран открыли три новых луны в Солнечной системе с помощью телескопа Субару. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Луна Урана S/2023 увеличила до 28 общее количество известных спутников ледяной планеты-гиганта. Ее диаметр составляет всего восемь километров.

Самый яркий из двух новооткрытых спутников Нептуна (S/2002 N5) имеет размер около 23 километров, и ему требуется почти девять лет, чтобы закончить оборот вокруг планеты.

Другой новый спутник Нептуна (S/2021 N1) имеет размер около 14 километров и орбитальный путь протяженностью около 27 лет. Этот чрезвычайно тусклый объект был впервые обнаружен в 2021 году. Открытие этих двух новых лун довело общее количество известных спутников Нептуна до 16.

Три новых спутника Урана и Нептуна имеют далекие, эксцентричные и наклонные орбиты, что позволяет предположить, что они были захвачены гравитацией этих планет одновременно или сразу после того, как Уран и Нептун сформировались из кольца пыли и обломков, окружавших наше Солнце вскоре после его рождения.

Новые луны также показывают, что вокруг Урана и Нептуна существуют динамические орбитальные группы внешних лун. Эти группы предполагают, что когда-то более крупные родительские спутники были расколоты в результате прошлых столкновений с кометами или астероидами, оставив разбитые фрагменты на орбитах, где раньше находились более крупные тела.

Луны говорят о том, что ранняя Солнечная система была очень хаотичным местом, где постоянно происходили движения и столкновения между различными объектами, отметили астрономы.

Ранее ученые обнаружили, что у Земли время от времени появляются мини-луны.