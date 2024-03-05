Столица Вьетнама Ханой возглавила антирейтинг самых грязных городов мира

Столица Вьетнама Ханой с населением около 9 млн человек вышла на первое место в антирейтинге городов мира с самым сильным загрязнением воздуха. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на данные информационного агентства Agence France-Presse (AFP).

Согласно данным мониторинга международного сервиса по оценке качества воздуха IQAir, 5 марта концентрация микропыли PM2,5 в воздухе вьетнамского мегаполиса более чем в 24 раза превысила уровень безопасных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно данным ВОЗ, частицы PM2,5 связаны с возникновением рака, инсультов и других заболеваний.

В последние годы Ханой часто попадал в перечень самых загрязненных городов мира из-за широкомасштабного строительства и выхлопов автотранспорта.

Выбросы от угольных электростанций и сжигание сельскохозяйственных отходов усугубляют проблему.

Согласно последнему отчету Всемирного банка, 40% жителей Ханоя подвергаются воздействию концентраций, почти в пять раз превышающих рекомендации ВОЗ.

Ранее ученые выяснили, что газовые плиты в помещениях до 100 раз вреднее для здоровья, чем выхлопы машин на улице.