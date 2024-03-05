Россия и Китай намерены отправить на Луну ядерную установку

Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что Россия совместно с Китаем хотят в 2033–2035 годах отправить на Луну ядерную установку. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня серьезно рассматриваем проект где-то на рубеже 2033–2035 годов доставку и монтаж на лунной поверхности вместе с нашими китайскими коллегами энергетической установки», — сказал Борисов.

До этого сообщалось, что китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2С» 3 февраля успешно вывела на орбиту группу из 11 спутников Geely-02.

Китай запланировал серьезный лунный проект на 2024 год. Страна выбрала своей «фирменной» темой исследование обратной стороны Луны. «Чанъэ-6», названный как и все предшественники, в честь китайской богини Луны, сядет близ кратера Аполлон. Луноход соберет два образца: один с поверхности с помощью совка, а другой — с двухметровой глубины; образцы будут доставлены на Землю. В случае успеха человечество получит первые в истории образцы реголита с обратной стороны Луны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России создадут вечный двигатель для спутников.