Свекольный сок улучшает работу сосудов при тренировках лучше пищевых добавок

Свекольный сок стимулирует образование нитратов при физических нагрузках лучше пищевых добавок. Об этом сообщают авторы обзорного исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition.

Нитратные добавки для тренирующихся людей могут улучшать мышечную сократимость, сосудистую функцию, производительность упражнений. Считается, что эти эффекты связаны с увеличением производства оксида азота в организме — вещества, снижающего артериальное давление и регулирующего различные физиологические процессы. Листовая зелень и свекла в большом количестве содержат вещества, которые могут превратиться в оксид азота.

Как выяснили авторы новой работы, проанализировавшие опубликованные исследования, свекольный сок может быть эффективнее нитратных добавок при высокоинтенсивных тренировках. Так, он может позволить человеку дольше тренироваться без усталости. Некоторые эксперименты показывают, что свекольный сок повышает эффективность митохондрий — энергетических станций клеток. Также возможно, что компоненты свекольного сока, полифенолы, повышают биодоступность нитратов в организме.

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