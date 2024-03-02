Врач рассказала, чем грозит нелеченая близорукость

Сама по себе близорукость не вредит здоровью, но некоторые ее формы могут повысить риск отслойки или разрыва сетчатки. Об этом заслуженный врач Татарстана, офтальмолог Елена Жиденко рассказала в интервью порталу «Татарстан-24».

«Близорукость можно cкорректировать очками, контактными линзами либо провести лазерную коррекцию зрения. Можно предложить оперативное вмешательство на хрусталике с имплантацией интраокулярной линзы, которая позволит cкомпенсировать близорукость, астигматизм и даже пресбиопию. Тем не менее, к сожалению, все признаки и проблемы близорукого глаза на этом не закончатся».

Врач объяснила, что офтальмологи борются с дегенеративными патологическими проявлениями миопии, например, разрывами и отслойками сетчатки. Чтобы не допустить их, близоруким важно соблюдать рекомендации офтальмолога, не терпеть дискомфорт и не отказываться от ношения очков или линз в любом возрасте. Они особенно важны для детей, так как не только позволяют нормально видеть, но и замедляют или останавливают прогрессирование близорукости.

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