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Врач рассказала, чем грозит нелеченая близорукость

Офтальмолог Жиденко: при близорукости может пройти разрыв сетчатки

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Depositphotos/pubs.rsna.org

Сама по себе близорукость не вредит здоровью, но некоторые ее формы могут повысить риск отслойки или разрыва сетчатки. Об этом заслуженный врач Татарстана, офтальмолог Елена Жиденко рассказала в интервью порталу «Татарстан-24»

«Близорукость можно cкорректировать очками, контактными линзами либо провести лазерную коррекцию зрения. Можно предложить оперативное вмешательство на хрусталике с имплантацией интраокулярной линзы, которая позволит cкомпенсировать близорукость, астигматизм и даже пресбиопию. Тем не менее, к сожалению, все признаки и проблемы близорукого глаза на этом не закончатся».

Врач объяснила, что офтальмологи борются с дегенеративными патологическими проявлениями миопии, например, разрывами и отслойками сетчатки. Чтобы не допустить их, близоруким важно соблюдать рекомендации офтальмолога, не терпеть дискомфорт и не отказываться от ношения очков или линз в любом возрасте. Они особенно важны для детей, так как не только позволяют нормально видеть, но и замедляют или останавливают прогрессирование близорукости.

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