Кишечные бактерии и здоровый вес взаимосвязаны, показало исследование

Ученые из университета Никосии (Кипр) обнаружили, что у людей с хорошим уровнем физической подготовки и большим процентом мышечной массы в организме увеличена численность кишечных бактерий Alistipes, Bifidobacterium, Oscilibacter, и Faecalibacterium. Результаты опубликованы в научном журнале Nutrients.

Для своего исследования ученые провели мета-анализ предыдущих научных работ на тему связи веса человека с составом его кишечной микрофлоры. Отмечается, что в сумме ученые проанализировали 60 исследований, опубликованных на платформах PubMed, Cochrane и Scopus.

Оказалось, что у лиц с ожирением наблюдалась сниженная численность бактерий Bacteroidetes и повышение количества Firmicutes в кишечнике по сравнению с людьми с нормальным весом. Между большим количеством кишечных бактерий рода Firmicutes и параметрами ожирения (такими как повышенный индекс массы тела, большая жировая масса и окружность талии) была установлена четкая связь.

Род Bacteroidetes положительно коррелировал со здоровым и повышенным количеством мышц в теле. Эти кишечные микробы были более значимо представлены у спортсменов, чем у людей с нормальным весом. Также отмечается, что некоторые бактерии, которые часто и в изобилии встречались у людей с ожирением, включали Eubacterium, Lactobacillus, Megasphaera, Dorea, Streptococcus и Dialister. По сравнению с лицами с нормальной массой тела, у них также наблюдалось снижением числа Alistipes, Bifidobacterium, Oscilibacter, и Faecalibacterium.

По словам ученых, такая взаимосвязь может быть обусловлена наличием у людей кишечно-мозговой оси, которая подразумевает двустороннюю биохимическую передачу сигналов между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой.

В основе связи между кишечным микробиомом и массой тела может лежать способность липополисахаридов (присутствующих в составе клеточных стенок грамотрицательных бактерий) запускать воспаление в организме. Оно является распространенным признаком ожирения.

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