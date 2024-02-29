Врач рассказал, что за насморк можно принять вытекающую через нос спинномозговую жидкость

Насморк или заложенность носа могут быть связаны с различными состояниями, например, воспалением из-за грибка. А иногда через нос может вытекать спинномозговая жидкость. Об этом кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал «Вечерней Москве».

Самой частой причиной заложенности носа Зайцев назвал хронический вазомоторный ринит. При нем нижняя носовая раковина воспаляется, ее тонус снижается. Из полости выходит прозрачная или белесоватая жидкость. Также причиной заложенности может быть аллергия или прием лекарств, например, препаратов для оттока слизи с соком цикламена. Они раздражают одну из ветвей тройничного нерва, который отходит в нижнюю носовую раковину, провоцируя выделения из носа. Спровоцировать насморк способны и грибковые возбудители.

«Иногда насморк возникает вследствие назальной ликвореи. В этом случае через нос человека вытекает спинномозговая жидкость, а не носовая слизь», — рассказал врач.

При любом насморке, если самостоятельное лечение не помогло в первые его дни, нужно обратиться к врачу.

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