проект

>

Врач рассказал, что за насморк можно принять вытекающую через нос спинномозговую жидкость

Врач Зайцев: выходящую из носа спинномозговую жидкость можно спутать с насморком

close
100%
Shutterstock

Насморк или заложенность носа могут быть связаны с различными состояниями, например, воспалением из-за грибка. А иногда через нос может вытекать спинномозговая жидкость. Об этом кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал «Вечерней Москве».

Самой частой причиной заложенности носа Зайцев назвал хронический вазомоторный ринит. При нем нижняя носовая раковина воспаляется, ее тонус снижается. Из полости выходит прозрачная или белесоватая жидкость. Также причиной заложенности может быть аллергия или прием лекарств, например, препаратов для оттока слизи с соком цикламена. Они раздражают одну из ветвей тройничного нерва, который отходит в нижнюю носовую раковину, провоцируя выделения из носа. Спровоцировать насморк способны и грибковые возбудители.

«Иногда насморк возникает вследствие назальной ликвореи. В этом случае через нос человека вытекает спинномозговая жидкость, а не носовая слизь», — рассказал врач.

При любом насморке, если самостоятельное лечение не помогло в первые его дни, нужно обратиться к врачу.

Ранее врач рассказал, что причиной фарингита может быть гонорея.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами