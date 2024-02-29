проект

>

Мужчину с разрывом пищевода прооперировали в Подмосковье

Минздрав МО: 73-летнего мужчину с разрывом пищевода прооперировали в Дубне

close
100%
Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Житель подмосковной Дубны обратился в больницу с жалобами на загрудинную боль и рвоту. Врачи обнаружили у него разрыв пищевода, сообщают в Минздраве Московской области.

Скорая доставила 73-летнего мужчину с разрывом пищевода в дубненскую больницу. Ему провели срочную операцию, так как промедление с лечением может привести к летальному исходу.

«Состояние больного осложнялось развитием сепсиса и гнойным медиастинитом — воспалением органов средостения, а также синдромом дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности», — рассказал хирург Игорь Решетников.

Сначала врачи устранили гной, выполнив дренирование средостения и плевральной полости. А затем в желудок установили гастростому — трубку для кормления. Спустя полтора месяца лечения в стационаре мужчине удалили гастростому и все дренажи, он стал есть самостоятельно и выписался домой.

По словам врачей, разрыв пищевода может произойти из-за переедания, плохого пережевывания пищи, нарушения ее прохождения или повышенного давления в просвете пищевода.

Ранее московские врачи удалили женщине «хвост», проросший от матки до ягодицы и прямой кишки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами