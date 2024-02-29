Мужчину с разрывом пищевода прооперировали в Подмосковье

Житель подмосковной Дубны обратился в больницу с жалобами на загрудинную боль и рвоту. Врачи обнаружили у него разрыв пищевода, сообщают в Минздраве Московской области.

Скорая доставила 73-летнего мужчину с разрывом пищевода в дубненскую больницу. Ему провели срочную операцию, так как промедление с лечением может привести к летальному исходу.

«Состояние больного осложнялось развитием сепсиса и гнойным медиастинитом — воспалением органов средостения, а также синдромом дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности», — рассказал хирург Игорь Решетников.

Сначала врачи устранили гной, выполнив дренирование средостения и плевральной полости. А затем в желудок установили гастростому — трубку для кормления. Спустя полтора месяца лечения в стационаре мужчине удалили гастростому и все дренажи, он стал есть самостоятельно и выписался домой.

По словам врачей, разрыв пищевода может произойти из-за переедания, плохого пережевывания пищи, нарушения ее прохождения или повышенного давления в просвете пищевода.

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