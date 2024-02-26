В России предложили обрабатывать корма животных газом

Ученые Сибирского федерального центра агробиотехнологий РАН (СФНЦА РАН) разработали новую технологию стерилизации кормов для животных при помощи газовой установки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СФНЦА РАН.

При длительном хранении кормов высока вероятность появления бактерий и плесневых грибков, которые будут вырабатывать токсины. Эти вредные вещества представляют собой угрозу здоровью животных и птиц. В результате корма портятся, теряют свою питательность. Кроме того, если они заражены микроскопическими патогенными организмами, у животных и птиц появляются расстройства процесса пищеварения, угнетается обмен веществ, снижается сопротивляемость организма.

Поэтому перед тем, как дать животному съесть корм, важно его обработать. Одним из важных условий повышения эффективности кормов для животных является его стерилизация. В России для этого используют прогревание кормов в течение получаса при температуре 70°C . Однако его недостатком является высокая стоимость процесса, снижение активности витаминов и природных ферментов. В некоторых хозяйствах для экономии средств предпочитают вообще обходиться без этой операции.

Ученые разработали альтернативную технологию стерилизации – с помощью обработки кормов газовым составом. Сейчас опытная установка проходит апробацию в одном из хозяйств Томской области. Для нее был создан экспериментальный цех, в котором инженеры переделали уже применяющиеся в других отраслях установки под нужды агропредприятий.

«Стоимость такого комплекта ориентировочно составит от 200 до 400 тысяч рублей, в зависимости от объемов и задач. Экспериментальная установка должна будет проработать зиму и весну. Если все пройдет нормально – будем запускать в производство. Новая технологий абсолютно безопасна для потребителей, а ее применение позволит хозяйствам экономить средства и направлять их на дальнейшее развитие», – рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник СФНЦА РАН Сергей Леонов.

Ранее ученые нашли способ лечить хронические раны без антибиотиков.