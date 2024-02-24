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Врач рассказала, какая форма ногтей на руках может указывать на болезнь сердца

Врач Кореневич: изменение формы ногтей может указывать на болезнь сердца

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Shutterstock

Выпуклые ногти и утолщенные концевые фаланги на руках могут указывать на длительное кислородное голодание. Об этом сообщает портал «Доктор Питер» со ссылкой на врача Анну Кореневич.

У здорового человека пальцы на руках обычно ровные, а ногти — розовые, объяснила врач. Однако длительное кислородное голодание может привести к утолщению концевых фаланг, которые становятся похожи на барабанные палочки, а также к изменению ногтей: они становятся выпуклыми, похожими на часовые стекла. Это состояние чаще встречается у мужчин и известно как «пальцы Гиппократа», поскольку Гиппократ впервые описал его в V веке до нашей эры.

Как объяснила врач, при проблемах с сердцем или легкими организм старается снабжать кислородом головной мозг, сердце, внутренние органы. На периферические ткани, включая пальцы, кислорода не хватает, поэтому их соединительная ткань разрастается.

Чаще всего «пальцы Гиппократа» встречаются у людей с длительным стажем курения, при заболеваниях легких или сердца, а также у больных раком.

«Если вы у себя заметили такие пальцы, немедленно идите к врачу и начинайте обследование. Прежде всего надо исключить туберкулез и онкологию и как можно быстрее начать лечение», — заключила Кореневич.

Ранее врач рассказала, какая опасная болезнь характерна для мужчин.

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