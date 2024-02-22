США планируют продолжать сотрудничество с Россией по МКС

США планируют сотрудничать с Россией по международной космической станции. Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон в эфире CNN.

«У нас 15 международных партнеров, и Россия — один из них. Сотрудничество с Россией восходит к 1975 году, миссии «Аполлон-Союз», и с тех пор мы мирно сотрудничаем с Россией», — сказал он.

Нельсон подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты вместе построили космическую станцию.

«Мы управляем ей вместе, но мы хотим, чтобы это продолжалось», — добавил глава НАСА.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Соединенные Штаты сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году.

16 февраля президент США Джо Байден поручил начать прямые переговоры с Россией по ядерному оружию в космосе после сообщений разведки о подготовке РФ противоспутникового ядерного оружия.

До этого сообщалось, что «Роскосмос» и NASA договорились продлить программу перекрестных полетов на МКС до 2025 года включительно.

Ранее Шойгу высказался о ядерном оружии в космосе.