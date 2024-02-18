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Космонавтам Кикиной и Федяеву могут не дать звание Героя России

Историк Железняков: Кикиной и Федяеву могут не дать звание Героя России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Историк космонавтики Александр Железняков заявил, что российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, слетавшие на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon, могут не получить звание Героя России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что какие-то награды космонавты могут получить, но не Героя России. По его словам, подобное связано с тем, что полеты на американских кораблях российской стороной котируются иначе, чем полеты на «Союзах».

Железняков напомнил, что космонавт Борис Моруков, отправившийся на МКС в сентябре 2000 года на шаттле «Атлантис», остался единственным российским космонавтом без звания Героя России.

Космический корабль Crew Dragon Endeavour с Андреем Федяевым, Стивеном Боуэном, Вуди Хобург и Султаном аль-Неайди приводнился в Атлантическом океане рядом с городом Джексонвилл, штат Флорида в 07:17 утра по московскому времени 4 сентября 2023 года.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился 12 марта 2023 года в Мексиканском заливе у побережья американского штата Флорида.

На борту корабля на Землю вернулась россиянка Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

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