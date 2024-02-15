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Врач рассказал, как дыхание над картошкой влияет на организм

Оториноларинголог Зайцев: ингаляции над картошкой всегда повреждают слизистую

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Распаривание над картошкой всегда приводит к травмам слизистой и не несет пользы. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

«Горячий пар, даже если не доведет до ожога кожи, неминуемо травмирует слизистую. А это чревато различными тяжелыми осложнениями. Плюс к тому распаривание слизистой — провокация отека. И из-за отека запускается воспаление. Кроме того, проведение таких процедур — фактор упущенного времени, когда человек занимается самолечением и не идет к врачу. В итоге болезнь усиливается и может перейти в более тяжелые состояния», — объяснил врач.

До этого в Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу с ожогами, подышав над картошкой. У ребенка выявили ожоги лица первой и второй степени, а также дыхательных путей. А в Саранске ребенок попал в больницу с ожогом спины после компресса из картофеля, который родители использовали для лечения ОРВИ.

Ранее девятимесячный младенец попал в реанимацию, опрокинув на себя кружку с горячим чаем.

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