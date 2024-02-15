Названа необычная привычка тревожных людей

Ученые из Университета Далхаузи (Канада) обнаружили, что уровень подвижности у тревожных людей ниже, чем у спокойных. Также люди с повышенной тревожностью склонны избегать интенсивной физической активности. Результаты опубликованы в журнале Mental Health and Physical Activity (МНРА).

Тревожное расстройство — это расстройство, при котором человек находится в постоянном состоянии психоэмоционального напряжения. Иногда тревожность может характеризоваться перевозбуждением (или, наоборот, усталостью), проблемами с концентрацией внимания и сном.

Многочисленные исследования показали, что регулярная физическая активность может значительно уменьшить симптомы тревожности и улучшить психическое здоровье в целом. Тем не менее, по мнению канадских ученых, многие тревожные люди избегают физической активности.

Ученые проанализировали 43 предыдущих научных работы на тему связи тревожности с подвижностью. Всего в изученных исследованиях приняли участие 10 303 человека. Оказалось, что чувствительным и беспокойным людям действительно трудно побудить себя заниматься физическими упражнениями. Кроме того, напряженную и интенсивную деятельность тревожные участники избегали усерднее, чем низкоинтенсивную (например, ходьбу).

Авторы исследования отметили, что в попытках справиться с тревогой некоторые люди прибегают к саморазрушительным действиям и обзаводятся вредными привычками.

Ученые предположили, что из-за схожести реакций организма на физические упражнения (одышка, потливость, учащенное дыхание) и симптомов беспокойства тревожные люди вынуждены отказываться от занятий спортом.

Ранее ученые выявили новый механизм возникновения тревожного расстройства.