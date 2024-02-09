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Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии на борту вернулся на Землю спустя 3 недели

Корабль Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии на борту вернулся на Землю

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Thom Baur/Reuters

Космический корабль Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии Axiom-3 компании Axiom Space вернулся с Международной космической станции на Землю спустя почти три недели. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что около 8:20 по времени восточного побережья США (16:20 мск) корабль вошел в плотные слои атмосферы, а спустя несколько минут на высоте порядка 5,5 км были выпущены его парашюты. В 8:30 (16:30 мск) было подтверждено, что корабль приводнился в водах Атлантического океана близ американского штата Флорида.

До этого отстыковка от Международной космической станции космического корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем была перенесена во второй раз.

3 февраля в SpaceX заявили, что Crew Dragon с коммерческим экипажем отстыкуется от Международной космической станции и вернется на Землю не ранее 5 февраля из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы. До этого отстыковка была запланирована на 3 февраля.

Миссия Ax–3, в состав которой вошли гражданин Италии Вальтер Вилладей, Маркус Вандт из Швеции, а также первый космонавт из Турции, военный пилот Альпер Гезеравчи, стартовала к МКС 19 января. Капитаном экипажа выступает опытный астронавт НАСА, сотрудник Axiom, Майкл Лопес-Алегрия.

Ранее SpaceX потеряла многоразовую ракету Falcon 9, которая разрушилась при перевозке после успешного возвращения на Землю.

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