Путин присвоил звание Героя России космонавту Матвееву

Звание Героя России присвоено космонавту-испытателю Денису Матвееву. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что Матвееву было присвоено звание «за мужество и героизм, которые были проявлены при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».

Денис Матвеев родился в 1983 году в Ленинграде. В 2006 году окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана. Был младшим научным сотрудником, ведущим инженером в ЦПК им. Ю. А. Гагарина. В 2010 году Матвеева назначили на должность кандидата в космонавты-испытатели, с 2012 года он стал космонавтом-испытателем отряда Роскосмоса. В 2022 году он был участником экспедиции на Международную космическую станцию, входил в состав «бауманского экипажа». Космонавты пробыли на МКС 195 суток и вернулись на Землю 29 сентября 2022 года.

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