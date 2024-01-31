В России разработана новая методика подбора противораковых препаратов

Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) разработали методику подбора фармакологических препаратов и соединений, влияющих на метаболические функции макрофагов для противоопухолевой терапии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Макрофаги – это клетки иммунной системы, которые присутствуют почти во всех тканях и активно удаляют из организма мертвые и поврежденные клетки, раковые клетки, бактерии и клеточный мусор. Однако раковые клетки при развитии опухоли могут «перепрограммировать» макрофаги так, что они теряют способность разрушать опухолевые клетки и стимулировать иммунный ответ. Это позволяет опухоли расти. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо воздействовать на митохондриальные функции клеток (за метаболизм в клетках отвечают органеллы под названием митохондрии).

«Расшифровка фундаментальных механизмов энергетики и противоопухолевой активности макрофагов потенциально может перепрофилировать или создать новый класс лекарственных препаратов не только для борьбы с онкологическими заболеваниями, но и для такого популярного сейчас направления как антистарение», – отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель НИЛ «OpenLab Генные и клеточные технологии» КФУ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов.

В своей работе ученые выявили и протестировали лекарства и соединения, которые влияют на митохондриальные функции макрофагов. Подбор лекарственных препаратов и соединений осуществлялся на основе анализа данных, полученных при совместном культивировании макрофагов мыши или человека и опухолевых клеток, изучении поляризации (процесс, посредством которого макрофаги принимают различные функциональные программы в ответ на сигналы микроокружения) макрофагов, и мониторинга роста опухолевых клеток.

Выбранные препараты и соединения способны взаимодействовать с митохондриями в макрофагах, что открывает новые перспективы в лечении рака. Ученые предполагают, что они могут быть использованы в комбинации с химиотерапией или иммунной терапией для усиления их воздействия на опухоль.

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