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В Госдуме заявили о желании ученых работать в России

Депутат Матвейчев: становится все меньше ученых, которые «сбегают» из России

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В России развитию науки и высшего образования много внимания уделяется как со стороны государства, так и со стороны Российской академии наук, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Благодаря этому удается достичь больших результатов, а ученые хотят работать в стране и все реже уезжают, заявил он в беседе с Life.

«Мы уверенно движемся в будущее, ученые сейчас у нас предпочитают работать в России, не сбегают — таких все меньше и меньше, — заверил депутат. — А кто сбегает, как правило, люди, скажем так, среднего уровня. И то большой поток сейчас возвращается или думает о возвращении».

Внимание к науке подтверждает и состоявшаяся накануне встреча президента России Владимира Путина с главой РАН Геннадием Красниковым, отметил Матвейчев. Он напомнил, что на научную сферу в России направляются триллионы рублей, в том числе более полутриллиона рублей – на научно-исследовательские разработки.

«Это не только финансирование академии, это всевозможные научные центры, которые создаются у нас в десятках городов, в вузах создаются лаборатории новые, упаковываются современным оборудованием. И это дает эффект», — заключил парламентарий.

Напомним, накануне Путин обсудил с Красниковым развитие российской науки. В числе прочего, глава РАН рассказал президенту о новейших научных разработках и их внедрении, в том числе – в сфере медицины.

Ранее российские ученые создали нейросеть для обнаружения диабета по фотографии глаз.

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