Стало известно, сколько упражнений нужно выполнять в течение тренировки

Сертифицированные американские фитнес-эксперты Эрик Сунг и Джордан Смит рассказали Daily Mail, что вне зависимости от целей занятий спортом (жиросжигание или набор мышц) на тренировке нужно выполнять от трех до восьми упражнений.

Эксперты рекомендуют за тренировку выполнять от трех до восьми упражнений в трех-четырех подходах каждое. Количество повторений в подходе при этом может варьироваться от пяти до 12. Отмечается, что профессиональные спортсмены могут справиться с большей нагрузкой, в то время как новичкам не рекомендуется тренироваться слишком тяжело. Персональный тренер Эрик Сунг уточнил, что трех упражнений будет достаточно.

Для наращивания мышечной массы стоит сделать упор на большее количество подходов, более длительные перерывы между ними, больший вес и меньшее количество повторений. Тем, кто стремится сжечь жир, следует придерживаться большего количества повторений с более короткими периодами отдыха, меньшими весами и большим количеством упражнений.

Сунг также отметил, что лучше выполнять комплексные упражнения, прорабатывающее все тело. К ним относятся приседания, становая тяга, обратные выпады (одна нога делает шаг назад) и различные вариации подъемов гантелей.

Фитнес-эксперт Джордан Смит предупредил, что важно не допускать перетренированности. Это может стать причиной боли в мышцах или травм. Тренер также отметил, что наибольшие преимущества для мышечной выносливости дает диапазон повторений от 13 до 20.

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