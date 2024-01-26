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На Луне заметили валуны со странными магнитными свойствами

На Луне в области Рейнер Гамма найдены валуны со странными магнитными свойствами

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NASA

На Луне в области Рейнер Гамма были замечены валуны с необычными магнитными свойствами. Об этом сообщается в пресс-релизе Мюнстерского университета.

По информации университета, эти валуны отражают свет не так, как другие аналогичные объекты на Луне. По словам ученого университета Оттавиано Рюша, современные знания о магнитных свойствах Луны ограничены, поэтому новые породы прольют свет на историю спутники Земли и его магнитного ядра.

19 января Япония стала пятой страной в мире, сумевшей благополучно посадить свой космический аппарат на Луне. После этого японское агентство аэрокосмических исследований JAXA продемонстрировало первую фотографию модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне.

21 января на Луне впервые успешно испытали отражающий маяк-ретрорефлектор Lunar Retroreflector Array (LRA), сеть которых в будущем планируют использовать для навигации космических аппаратов.

Ранее американский аппарат Peregrine завершил неудачную миссию к Луне.

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