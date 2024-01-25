проект

>

Плавание в холодной воде оказалось полезно для психического здоровья женщин в менопаузе

PRH: плавание в холодной воде снижает тревожность женщин в менопаузе

close
100%
Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета в США обнаружили, что плавание в холодной воде способствует снижению тревожности, улучшению настроения и уменьшению интенсивности приливов жара в период менопаузы. Результаты исследования опубликованыопубликованы в Post Reproductive Health (PRH).

В исследовании приняли участие 1114 женщин, у 785 из которых наступила менопауза. Отмечается, что большинство женщин (63,3%) регулярно занимались плаванием в холодной воде с целью облегчения симптомов менопаузы и сохранения здоровья. Другие участницы плавали нерегулярно или не делали этого вообще.

Ученые собрали информацию о состоянии здоровья добровольцев и попросили всех участниц, у которых уже наступила менопауза, самооценить частоту испытываемых приливов жара, перепадов настроения и уровень тревожности. Выяснилось, что у женщин, которые регулярно занимаются плаванием в холодной воде, значительно снижена тревожность (об этом сообщили 46,9% опрошенных). Около 34% завили, что плавание помогает им избегать перепадов настроения, а 31,1% — его ухудшения. Еще 30,3% респонденток отметили, что занятия плаванием снижают частоту и тяжесть приливов жара.

Джойс Харпер, ведущий автор исследования и профессор института женского здоровья Калифорнийского университета, объяснила, что ванны со льдом уже давно используются спортсменами для восстановления организма. Аналогичным образом холодная вода улучшает настроение и снижает стресс.

Ученые также отметили, что необходимо соблюдать осторожность при плавании в холодной воде. Важно не допускать переохлаждения и контактировать только с очищенной водой.

Ранее ученые рассказали, почему пожилым парам не стоит тренироваться вместе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами