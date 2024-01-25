Плавание в холодной воде оказалось полезно для психического здоровья женщин в менопаузе

Ученые из Калифорнийского университета в США обнаружили, что плавание в холодной воде способствует снижению тревожности, улучшению настроения и уменьшению интенсивности приливов жара в период менопаузы. Результаты исследования опубликованыопубликованы в Post Reproductive Health (PRH).

В исследовании приняли участие 1114 женщин, у 785 из которых наступила менопауза. Отмечается, что большинство женщин (63,3%) регулярно занимались плаванием в холодной воде с целью облегчения симптомов менопаузы и сохранения здоровья. Другие участницы плавали нерегулярно или не делали этого вообще.

Ученые собрали информацию о состоянии здоровья добровольцев и попросили всех участниц, у которых уже наступила менопауза, самооценить частоту испытываемых приливов жара, перепадов настроения и уровень тревожности. Выяснилось, что у женщин, которые регулярно занимаются плаванием в холодной воде, значительно снижена тревожность (об этом сообщили 46,9% опрошенных). Около 34% завили, что плавание помогает им избегать перепадов настроения, а 31,1% — его ухудшения. Еще 30,3% респонденток отметили, что занятия плаванием снижают частоту и тяжесть приливов жара.

Джойс Харпер, ведущий автор исследования и профессор института женского здоровья Калифорнийского университета, объяснила, что ванны со льдом уже давно используются спортсменами для восстановления организма. Аналогичным образом холодная вода улучшает настроение и снижает стресс.

Ученые также отметили, что необходимо соблюдать осторожность при плавании в холодной воде. Важно не допускать переохлаждения и контактировать только с очищенной водой.

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