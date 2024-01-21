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Названа одна из причин усталости и сонливости

Daily Mail: дыхание через рот во сне может привести к постоянной усталости

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Дыхание через рот во время ночного сна может повысить риск заложенности носа в два раза, а также приводит к усталости и сонливости. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты провели опрос двух тысяч взрослых. 18% сообщили о том, что их партнеры замечали, как те дышат через рот во время сна. Из них 31% регулярно страдали от заложенность носа. В группе, которая не дышала через рот ночью, от частой заложенности носа страдали лишь 15%.

Носовое дыхание предпочтительнее, так как носовая полость отфильтровывает мелкие твердые частицы в воздухе (например, пыльцу),
а также увлажняет и нагревает холодный воздух.

«Дыхание через рот может привести к поступлению меньшего количества кислорода в организм, и одной из проблем, которые это может вызвать, является нарушение сна и повышенная утомляемость в дневное время. Это также приводит к пересыханию рта, что, в свою очередь, увеличивает риск кариеса и заболеваний десен», — рассказал Daily Mail семейный врач доктор Роджер Хендерсон.

Сухость во рту также увеличивает риск инфекций верхних дыхательных путей и воспаления миндалин. Это порочный круг, поскольку заложенный нос может быть как причиной, так и следствием ротового дыхания. Чтобы разорвать его, рекомендуется использовать солевой спрей или сосудосуживающее средство для носа и спать на спине, а также обратиться к отоларингологу для проверки перегородки носа.

Ранее отоларинголог Марнова рассказала, какие средства от заложенности носа могут вызвать проблемы с сердцем.

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