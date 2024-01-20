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Ученые приблизились к созданию лекарства от легочной гипертензии

Science Advances: найден белок-мишень для защиты сердца от повреждения

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Ученые обнаружили первую терапевтическую мишень для защиты сердца у пациентов с легочной гипертензией. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

В новом исследовании ученые обнаружили, что у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) повышен уровень белка под названием MCJ. Также его содержание было выше у мышей при дефиците кислорода и свиней, у которых вызывали повреждение сердца. Оказалось, что его выработка активировала особый сигнальный путь, подготавливающий сердце к работе в условиях дефицита кислорода. Лекарства, направленные на повышение содержания MCJ, могли бы помочь сохранить работу сердца при повреждении легких.

Легочная гипертензия — повышенное кровяное давление в артериях, несущих кровь в легкие. Это состояние подвергает сердце постоянной нагрузке, поскольку ему приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь в легкие. Им страдают от 15 до 50 человек на миллион населения мира. Основные факторы риска — наличие ХОБЛ, курение, избыточный вес, генетическая предрасположенность и длительное воздействие дефицита кислорода. Симптомы включают одышку, головокружение и обмороки. Доступные в настоящее время методы лечения направлены на снижение артериального давления, однако они не улучшают функцию сердца, что делает сердечную недостаточность основной причиной летального исхода при легочной гипертензии.

Ранее ученые нашли способ снизить риск болезней сердца при диабете на 40%.

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