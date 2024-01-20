Ученые приблизились к созданию лекарства от легочной гипертензии

Ученые обнаружили первую терапевтическую мишень для защиты сердца у пациентов с легочной гипертензией. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

В новом исследовании ученые обнаружили, что у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) повышен уровень белка под названием MCJ. Также его содержание было выше у мышей при дефиците кислорода и свиней, у которых вызывали повреждение сердца. Оказалось, что его выработка активировала особый сигнальный путь, подготавливающий сердце к работе в условиях дефицита кислорода. Лекарства, направленные на повышение содержания MCJ, могли бы помочь сохранить работу сердца при повреждении легких.

Легочная гипертензия — повышенное кровяное давление в артериях, несущих кровь в легкие. Это состояние подвергает сердце постоянной нагрузке, поскольку ему приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь в легкие. Им страдают от 15 до 50 человек на миллион населения мира. Основные факторы риска — наличие ХОБЛ, курение, избыточный вес, генетическая предрасположенность и длительное воздействие дефицита кислорода. Симптомы включают одышку, головокружение и обмороки. Доступные в настоящее время методы лечения направлены на снижение артериального давления, однако они не улучшают функцию сердца, что делает сердечную недостаточность основной причиной летального исхода при легочной гипертензии.

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