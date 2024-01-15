Врач заявил, что храп может привести к инфаркту и инсульту

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что храп может привести к возникновению инфаркта и инсульта. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Врач отметил, что издаваемый во сне громкий храп сигнализирует о том, что головной мозг получает недостаточно кислорода. Когда человек храпит, его мозг не вентилируется, так как он дышит горлом, а такая вентиляция осуществляется только при дыхании через нос. Поэтому страдающий храпом может просыпаться на следующее утро утомленным и разбитым. У него нарушаются обменные процессы, начинается прибавка в весе и повышение артериального давления.

В результате таких процессов, подчеркнул Попов, возникают колоссальные риски получить инфаркт и инсульт.

Храп могут вызывать самые разные причины: отек слизистой оболочки полости носа, искривление носовой перегородки, переедания в вечернее время и даже насморк.

Попов отметил, что для избавления от храпа порой нужно просто промыть пазухи, полость носа и носоглотку, сняв этим воспаление и отек.

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