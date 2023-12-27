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В России разработали установку нового поколения для изучения физики плазмы

В РАН сделали проект установки нового поколения для изучения физики плазмы

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Olivier Guaitella

Специалисты Института ядерной физики имени Г. И. Будкера (ИЯФ) СО РАН разработали эскизный проект нового поколения установки для исследования физики плазмы — газодинамической многопробочной ловушки (ГДМЛ). Об этом пишет ТАСС.

Установка будет удерживать плазму в магнитном поле, создавая оптимальные условия для термоядерной реакции. Физики планируют достичь температуры плазмы в 150 миллионов градусов.

Создание установки ГДМЛ запланировано на 2025-2030 годы и оценивается в 10,5 миллиарда рублей.

Ожидается, что работы на установке помогут в создании компактного, экономичного и экологичного термоядерного реактора на основе магнитных ловушек открытого типа. Установка объединит лучшие наработки института в области физики плазмы и предоставит возможность использования альтернативных топлив, таких как чистый дейтерий и комплексы дейтерия с гелием и бором. Длина установки составит 30 метров, а магнитное поле будет достигать 1,5 Тесла в центре и 20 Тесла в пробках.

До этого на МКС получили экзотическое пятое состояние материи.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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