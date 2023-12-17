Установлена польза собственного сада для здоровья

Наличие собственного сада или проживание в зеленом районе снижает риск инсульта и развития деменции, показали результаты исследования специалистов Пекинского университета. Выводы ученых были опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

В исследовании приняли участие 420 тыс. британцев со средним возрастом 55 лет. Ученые собрали данные о состоянии здоровья участников за 12-летний период и информацию о местах их проживания. Как оказалось, проживание в зеленом районе значительно снижает риск развития инсульта. Кроме того, у людей, имеющих сады или доступ к зеленым насаждениям в пределах 300 метров от дома, также на 13% меньше рисков заболеть деменцией.

У людей с наибольшим количеством зеленых насаждений риск был самым низким. Вероятность инсульта у них была на 8% ниже, а вероятность смерти — на 14%, также был на 26% снижен риск прогрессирования деменции.

Деревья и другая растительность поглощают и отфильтровывают загрязнение воздуха, которое является причиной 21% смертей от инсульта. Зелень также может уменьшить депрессию и стимулировать активность на свежем воздухе, что еще больше снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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