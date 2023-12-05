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Стало известно, как плохой сон в течение одной ночи влияет на организм

Daily Mail: некачественный сон в течение одной ночи вреден для сердца

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Доктор Андрей Зинчук, специалист по медицине сна из Йельского университета, совместно с британским психологом Скоттом Лайонсом рассказал Daily Mail, что некачественный сон в течение одной ночи повышает кровяное давление, создает нагрузку на сердце и снижает мозговую активность.

По мнению Зинчука, недосыпание или полное отсутствие сна ночью повышает кровяное давление, что создает нежелательную нагрузку на сердце. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может увеличить вероятность инфаркта или инсульта. Бодрствование более 18 часов также приводит к снижению уровня тестостерона — мужского полового гормона. Это может негативно повлиять на самочувствие и настроение. Кроме того, снижение энергии, вызванное некачественным сном, способно подорвать защитные силы организма и вызвать сбои в работе иммунной системы.

Психолог Скотт Лайонс предупредил, что одна бессонная ночь может спровоцировать снижение мозговой активности, заторможенность и неспособность сосредоточиться на выполнении повседневных задач. После 48 часов бодрствования последствия для здоровья становятся еще более значительными. Могут возникнуть галлюцинации и тревожные состояния. Это происходит из-за повреждений миндалевидного тела мозга — области, ответственной за регуляцию настроения и памяти, а также префронтальной коры, которая осуществляет управление мыслительной деятельностью.

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