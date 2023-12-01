Названы способы наладить ритм сердца без лекарств

Конкретные изменения образа жизни и процедура катетерной абляции являются главными целями лечения мерцательной аритмии, согласно новым рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, которые опубликованы в журнале Circulation.

Фибрилляция предсердий, также известная как мерцательная аритмия, — наиболее распространенный тип нарушения сердечного ритма. Она проявляется учащенным или нерегулярным сердцебиением, усталостью, одышкой и болью в груди, а при отсутствии лечения может привести к сердечной недостаточности и инсульту.

Обновленное руководство призывает уделять больше внимания здоровому образу жизни: снижению веса, отказу от курения, регулярной физической активности, ограничению алкоголя, контролю артериального давления и других сопутствующих заболеваний. Кроме того, согласно последним данным, утренний кофе полезен при мерцательной аритмии, если у пациента нет усиления симптомов после его употребления.

«Многие пациенты не знают, с чего начать, когда им дают советы по изменению образа жизни, поэтому мы очень конкретны в наших рекомендациях. Например, вместо того, чтобы говорить пациенту, что ему нужно заниматься спортом, что в значительной степени бесполезно, мы рекомендуем поговорить с пациентами о том, какие виды физической активности им подходят и сколько минут активности у них должно быть в течение дня или недели», — объяснили авторы рекомендаций.

Также ученые отметили, что чем дольше человек живет с аритмией, тем сложнее нормализовать работу сердца. Поэтому рекомендуется ранний и более агрессивный контроль ритма, например, с помощью процедуры катетерной абляции в качестве терапии первой линии. Это минимально инвазивная процедура, которая разрушает части сердечной ткани, вызывающие нерегулярный сердечный ритм.

«Раньше катетерная абляция считалась вариантом второй линии после того, как лекарства были опробованы и оказались безуспешными, а теперь мы советуем некоторым пациентам с фибрилляцией предсердий переходить к катетерной абляции сразу», — отметили ученые.

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