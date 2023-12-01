Найдено эффективное лечение рака нервных оболочек

Комбинация двух экспериментальных препаратов показала эффективность в терапии трудно поддающихся лечению опухолей оболочек периферических нервов. Исследование опубликовано в журнале Molecular Cancer Therapeutics.

Исследование на мышах показало, что сочетание двух экспериментальных препаратов, один из которых блокирует метаболизм аминокислоты глутамина, а другой — рециркуляцию пуринов (строительных блоков ДНК), уменьшает размер опухолей оболочек периферических нервов и повышает выживаемость животных. Кроме того, терапия была менее токсичной, чем существующие методы лечения.

Предыдущие исследования авторов новой работы показали, что лечение мышей с помощью препарата, блокирующего использование глутамина, приводит к частичному уменьшению опухоли. Однако опухоли все равно могут получать доступ к пуринам путем их рециркуляции. Второй препарат как раз направлен на то, чтобы лишить их такой возможности.

«Глутамин является строительным блоком для белков и многих других крупных молекул, которые необходимы раковым клеткам для роста, размножения, выживания и потенциального распространения», — объяснили ученые.

Злокачественные опухоли оболочек периферических нервов — это редкие виды рака, возникающие в оболочке нервов. Шансы на выживание зависят от того, можно ли опухоль полностью удалить хирургическим путем, реагирует ли она на традиционную химиотерапию и насколько широко распространился рак.

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