проект

>

Найдено эффективное лечение рака нервных оболочек

Molecular Cancer: найдена комбинация препаратов для лечения рака оболочек нервов

close
100%
Depositphotos

Комбинация двух экспериментальных препаратов показала эффективность в терапии трудно поддающихся лечению опухолей оболочек периферических нервов. Исследование опубликовано в журнале Molecular Cancer Therapeutics.

Исследование на мышах показало, что сочетание двух экспериментальных препаратов, один из которых блокирует метаболизм аминокислоты глутамина, а другой — рециркуляцию пуринов (строительных блоков ДНК), уменьшает размер опухолей оболочек периферических нервов и повышает выживаемость животных. Кроме того, терапия была менее токсичной, чем существующие методы лечения.

Предыдущие исследования авторов новой работы показали, что лечение мышей с помощью препарата, блокирующего использование глутамина, приводит к частичному уменьшению опухоли. Однако опухоли все равно могут получать доступ к пуринам путем их рециркуляции. Второй препарат как раз направлен на то, чтобы лишить их такой возможности.

«Глутамин является строительным блоком для белков и многих других крупных молекул, которые необходимы раковым клеткам для роста, размножения, выживания и потенциального распространения», — объяснили ученые.

Злокачественные опухоли оболочек периферических нервов — это редкие виды рака, возникающие в оболочке нервов. Шансы на выживание зависят от того, можно ли опухоль полностью удалить хирургическим путем, реагирует ли она на традиционную химиотерапию и насколько широко распространился рак.

Ранее врачи предупредили о вреде уборки снега.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий