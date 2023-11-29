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Найдена связь между характером человека и деменцией

Alzheimer's & Dementia: у позитивных экстравертов реже находят деменцию

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У добросовестных позитивных экстравертов реже диагностируется деменция, чем у людей, склонных к негативным эмоциям. Однако эта разница не связана с физическим повреждением головного мозга. Исследование опубликовано журнале Alzheimer's & Dementia.

Обычно считается, что личностные качества влияют на риск деменции через поведение. Например, люди, которые имеют высокие показатели добросовестности, якобы с большей вероятностью будут хорошо питаться и заботиться о своем здоровье. В новом исследовании психологи обнаружили, что на самом деле от характеристик личности зависит не риск деменции, а шансы на ее обнаружение.

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе и Северо-Западного университета проанализировали данные восьми исследований, в которых приняли участие более 44 тысяч человек. У 1703 позже развилась деменция.

Высокие баллы по отрицательным чертам личности (невротизм, негативный аффект) и низкие оценки по положительным чертам (добросовестность, экстраверсия, положительный аффект) были связаны с более высоким риском диагностирования деменции. Высокие баллы по открытости опыту, доброжелательности и удовлетворенности жизнью были связаны с меньшим риском деменции.

Однако не было обнаружено никакой связи между этими чертами личности и реальной патологией в мозге людей, которую оценивали по результатам вскрытия. Одно из объяснений заключается в том, что некоторые черты личности могут сделать людей более устойчивыми к ущербу, причиняемому такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. Например, людям с большей открытостью к новому опыту и склонностью к позитивному мышлению проще найти способ справиться с умственными нарушениями.

Ранее ученые нашли фактор, увеличивающий относительный риск сосудистой деменции на 78%.

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