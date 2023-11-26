Стало известно, почему после сладкой пищи хочется жирного

Чрезмерное потребление сахара заставляет мух-дрозофил хотеть жирной пищи и наоборот, выяснили ученые из Университета Умео. За эту связь отвечают две молекулы, управляющие чувствительностью вкусовых рецепторов к сладкому и жирному. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

В предыдущей работе ученые выяснили, что даже небольшое увеличение количества сахара в пище побуждает кишечник мух выделять в кровообращение гормон под названием SHH. Он уменьшал чувствительность животных к вкусу сахара, а также снижал их тягу к сладкому.

Новое исследование показывает, что SHH не только снижает тягу к сладкому, но и усиливает тягу к жиру. Это приводит к выбросу в кровь гормона лептина, известному у мух как Upd2. Он подавляет восприятие вкуса жира и усиливает тягу к сладкому. Таким образом, взаимодействие между потреблением жиров и сахара взаимно регулируется сигналами между SHH и Upd2.

При этом общее потребление калорий не снижалось: мухи отдавали предпочтение то сладкой, то жирной пище. Предположительно, у людей есть присутствует тот же механизм. Это подтверждает, что избегание жирной и сладкой пищи помогает разорвать порочный круг и снижает риск набора веса.

Ранее ученые выяснили, что сладости и еда из очищенных зерен нарушают обмен веществ.