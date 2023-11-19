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Доводы ученых убедили IKEA отказаться от столешниц из искусственного камня

The Conversation: отказ от столешниц из искусственного камня спасет тысячи жизней

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Австралийскому совету профсоюзов (ACTU) удалось убедить несколько компаний, включая IKEA, отказаться от столешниц из искусственного камня. Для этого они использовали научные данные, доказывающие, что у тех, кто работает с искусственным камнем, значительно повышен риск «болезни шахтеров» — силикоза. Об этом сообщает The Conversation.

При работе с искусственным камнем в воздух попадает сверхтонкая пыль. Ее вдыхание связано с серьезными долгосрочными болезнями, включая рак легких и силикоз — повреждение легких диоксидом кремния. Это неизлечимое заболевание характерно для работников шахт, и в последние десятилетия его распространенность значительно упала. Но теперь заболеваемость опять начала расти, во многом из-за популярности искусственного камня.

В 2022 году авторы статьи в The Conversation опубликовали отчет, показавший, что запрет искусственного камня был бы наиболее эффективной мерой по предотвращению примерно тысячи случаев силикоза и 100 случаев рака легких за время жизни этих работников.

В начале 2023 года в магазинах Bunnings в Австралии прошли акции протеста: митингующие призывали прекратить продажу изделий из искусственного камня в своих магазинах. Наконец в ноябре Bunnings, а также IKEA объявили, что прекращают продажу искусственного камня в Австралии.

Ранее ученые доказали, что дешевые лекарства от мигрени помогают не хуже дорогих.

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