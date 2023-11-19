Доводы ученых убедили IKEA отказаться от столешниц из искусственного камня

Австралийскому совету профсоюзов (ACTU) удалось убедить несколько компаний, включая IKEA, отказаться от столешниц из искусственного камня. Для этого они использовали научные данные, доказывающие, что у тех, кто работает с искусственным камнем, значительно повышен риск «болезни шахтеров» — силикоза. Об этом сообщает The Conversation.

При работе с искусственным камнем в воздух попадает сверхтонкая пыль. Ее вдыхание связано с серьезными долгосрочными болезнями, включая рак легких и силикоз — повреждение легких диоксидом кремния. Это неизлечимое заболевание характерно для работников шахт, и в последние десятилетия его распространенность значительно упала. Но теперь заболеваемость опять начала расти, во многом из-за популярности искусственного камня.

В 2022 году авторы статьи в The Conversation опубликовали отчет, показавший, что запрет искусственного камня был бы наиболее эффективной мерой по предотвращению примерно тысячи случаев силикоза и 100 случаев рака легких за время жизни этих работников.

В начале 2023 года в магазинах Bunnings в Австралии прошли акции протеста: митингующие призывали прекратить продажу изделий из искусственного камня в своих магазинах. Наконец в ноябре Bunnings, а также IKEA объявили, что прекращают продажу искусственного камня в Австралии.

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