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SpaceX запустила ракету Starship в первый космический полет

Ракета Starship отправилась в первый испытательный суборбитальный полет

Ракета Starship отправилась в испытательный суборбитальный полет. Трансляция полета велась на YouTube-канале Space.com

Перед стартом финальный отсчет был остановлен на -40 секундах, но вскоре был продолжен. В конце третьей минуты полетного времени произошло успешное разделение ступеней, но через несколько секунд нижняя ступень взорвалась.

Верхняя ступень продолжила полет и должна в случае успеха сесть в Индийском океане.

Первая попытка суборбитального полета закончилась 20 апреля взрывом до разделения ступеней.

Starship — это сверхтяжелая полностью многоразовая ракета нового поколения, у которой обе ступени способны садиться на хвост. Именно Starship должен будет доставить астронавтов на Луну по программе NASA Artemis во второй половине 2020-х годов.

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