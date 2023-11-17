Перечислены факторы, провоцирующие преждевременные роды

По данным ВОЗ, в мире каждый десятый ребенок рождается раньше срока. К преждевременным родам приводят множество причин, включая инфекции, увеличение объема околоплодных вод, многоплодную беременность, большое количество родов, высокую массу тела мамы и преждевременное открытие шейки матки, сообщила «Газете.Ru» репродуктолог, акушер-гинеколог, заведующая отделением ВРТ центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Анна Ильина.

«Если индекс массы тела у женщины, которая планирует беременность, превышает 30, то это всегда увеличивает риск осложнений во время беременности, которыми являются отеки, преэмплаксия (грозное осложнение беременности, характеризующееся повышенным артериальным давлением, белком в моче и отеками), эклампсия (заболевание, при котором наблюдается судорожная активность, а артериальное давление достигает такого высокого уровня, что появляется угроза жизни матери и ребенка) и повышенное давление. Все эти факторы, в свою очередь, могут стать причиной преждевременных родов», — объяснила Ильина.

По словам Ильиной, основная профилактика преждевременных родов – это грамотное наблюдение пациентки врачом до родов, а также подготовка к беременности – своевременное посещение гинеколога с профилактическим взятием всех мазков и своевременное лечение всех возможных инфекций.

«Во время беременности для снижения риска истмико-цервикальной недостаточности женщина также должна посещать гинеколога регулярно, чтобы не упустить момент, когда шейка матки начнет укорачиваться. Это происходит бессимптомно и безболезненно. В этот момент нужно успеть наложить на шейку матки или специальный пессарий, который будет держать ее в закрытом состоянии, или швы», – добавила специалист.

Важно избежать преждевременные роды, так как последние исследования показали: у детей, рожденных раньше срока, есть повышенный риск развития расстройств аутистического спектра (РАС).

Подробнее о том, действительно ли аутизм связан с недоношенностью и как можно повлиять на развитие РАС у ребенка – в материале «Газеты.Ru».

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