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Врач рассказал о причинах и профилактике болезни Альцгеймера

MSHMC: человечество вступает в новую эру лечения деменции

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Болезнь Альцгеймера вызывает нарушения памяти и лишает людей возможности говорить, выполнять повседневные задачи и узнавать близких. Хотя сейчас это состояние необратимо, человечество вступает в новую эру: вскоре могут появиться первые эффективные лекарства для терапии деменции. Об этом рассказал Доктор Кришнанкутти Сатиан, заведующий кафедрой неврологии в Медицинском центре Милтона С. Хершиз (MSHMC), на сайте Университета штата Пенсильвания.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции, расстройства, которое вызывает потерю памяти и ухудшение других когнитивных способностей до такой степени, что это мешает повседневной жизни. Заболевание развивается медленно, а изменения в мозге появляются за десятилетия до появления выраженных симптомов. Болезнь Альцгеймера приводит к потере нервных клеток по всему мозгу и сокращению его объема.

Лекарства от болезни Альцгеймера не существует, но недавно одобренные препараты (например, леканемаб) могут немного облегчить симптомы и замедлить прогрессирование болезни. Однако они имеют потенциально серьезные побочные эффекты, которые следует учитывать, прежде чем принимать решение о приеме лекарств. В скором времени будут разработаны новые, более эффективные лекарства, так как появляется все больше данных о причинах болезни Альцгеймера.

«Мы вступаем в новую эру, поскольку все исследования, которые люди проводили на протяжении десятилетий, начинают приносить плоды», — отметил Сатиан.

Хотя точные причины болезни Альцгеймера не известны, доказано, что регулярные аэробные тренировки (не менее 30 минут пять дней в неделю), богатый фруктами и овощами рацион с ограниченным количеством красного мяса, например, средиземноморская диета, а также лечение гипертонии и диабета при их наличии значительно снижают риск развития деменции. При этом чем раньше будут внедрены изменения образа жизни, тем с большей вероятностью удастся избежать старческого слабоумия.

Ранее ученые назвали пищевые добавки, которые снижают риск деменции.

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