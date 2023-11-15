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Астрономы открыли новый тип звездного катаклизма

Nature: взорвавшаяся звезда 120 дней испускала мощнейшие всплески энергии

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NASA

Американские астрономы из Корнелльского университета впервые обнаружили космическое событие, которое может оказаться новым типом звездного катаклизма. Наблюдения показали, что далекая звезда в 1 млрд световых лет от Земли каким-то образом вернулась к жизни после погубившего ее взрыва. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

По словам ученых, объект, получивший название AT2022tsd, на протяжении 120 дней продолжал извергать мощные энергетические вспышки, каждая из которых длилась несколько минут и была сравнима по силе с первоначальным взрывом. Исследователи пришли к выводу, что имеют дело с чрезвычайно редким явлением, известным как «быстрый синий оптический переходный процесс» (LFBOT). Однако мощность и продолжительность извержений AT2022tsd была выше, чем у ранее зарегистрированных LFBOT.

«Никто не знал, что сказать. Мы никогда раньше не видели ничего подобного — чего-то настолько быстрого и столь же сильного по яркости, как первоначальный взрыв несколько месяцев спустя — ни в одной сверхновой или LFBOT. Удивительно, но вместо того, чтобы постепенно исчезать, как можно было бы ожидать, источник снова на короткое время стал ярче. Это повторялось снова и снова. LFBOT сами по себе экзотическое событие, так что это было еще страннее», — отметила ведущий автор исследования Анна Хо.

Астрономы намерены выяснить, что именно вызывало настолько нетипичное поведение взорвавшейся звезды. Они подозревают, что источником выбросов может быть расположенная неподалеку черная дыра, чье магнитное поле направляет струи материи, оставшейся от светила.

Ранее астрономы выяснили, грозит ли Солнечной системе визит блуждающей звезды через 29 тыс. лет.

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