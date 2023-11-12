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Ученые ищут тайный «зал знаний» под египетскими пирамидами

РИА Новости: ученые пытаются отыскать тайный «зал знаний» под пирамидами в Египте

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Shutterstock

Ученые пытаются найти тайный «зал знаний» под лапами Большого сфинкса в Египте. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, ученые полагают, что под сфинксом могут быть скрыты не только тайные помещения, но и сокровища легендарной Атлантиды. В тайных помещениях могут храниться величайшие достижения египетской культуры — так называемый «зал знаний».

Отмечается, что с наступлением эпохи интернета стали появляться кадры, снятые с помощью квадрокоптера с высоты. На этих кадрах отчетливо видны небольшие отверстия с дверцами на голове и спине сфинкса. Однако, они не стали сенсацией. В 1925–1936 годах французский археолог Эмиль Барайз установил, что отверстие на голове сфинкса предназначалось для крепления некоего головного убора, а на спине отверстие вело в небольшую пустую камеру.

«В 1989-м японские ученые из Университета Васэда <...> провели раскопки у лап сфинкса и под левой нашли небольшой тоннель глубиной около трех-четырех метров. Вслед за этим американский геофизик Томас Добецки провел сейсмологическое сканирование и выяснил, что коридор ведет к запечатанным камерам», — говорится в публикации.

Позже власти Египта вмешались и запретили проводить раскопки дальше.

До этого телеканал TRT Haber сообщал, что житель турецкого города Кайсери нашел под своим домом подземный город возрастом примерно две тысячи лет.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

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