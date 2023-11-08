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Биофизик рассказала о том, можно ли пересадить голову человека на другое тело

Биофизик Тагандурдыева: появилась надежда на возможность пересадки головы

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Российские ученые создали композитные волокна на основе хитозана с применением углеродных нанотрубок, которые заместят поврежденный нерв. Разработка поможет восстановлению полной функции нерва после его повреждения. В будущем, вероятно, при помощи этой, а также других технологий можно будет пересадить голову человека на другое тело, рассказала «Газете.Ru» сотрудница Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нурджемал Тагандурдыева.

При помощи полых трубок со специальными направляющими наполнителями ученые соединяют два конца поврежденного нерва, и наполнители помогают нерву восстанавливаться, ускоряют и увеличивают степень восстановления.

«Сейчас так и соединяют части тела либо наложением анастомозов, либо с использованием аутоневральной вставки. Данные трубки разрабатываются для того, чтобы в дальнейшем нам было проще соединять нервы с большим разрывом и не было дефицита ткани. Насчет головы не знаю. Не могу спрогнозировать такие процессы, все же тут дело касается не только нервов, но и множества других органов и тканей. Но, может быть, когда-нибудь в будущем такое и будет возможно, однако для этого будут использовать не только такие технологии», — объяснила специалист.

Кроме того, для восстановления нервов центральной и периферической нервной системы применяются совершенно разные подходы.

«В ЦНС нервные импульсы по-другому передаются, клетки другой природы, поэтому наш подход невозможно перенести для лечения повреждений ЦНС», — отметила Тагандуруева.

Подробнее о методах восстановления нервов, и о том, как ученые планируют улучшать кондуиты, — в интервью Тагандурдыевой «Газете.Ru».

Ранее, в 2015 году, итальянский нейрохирург Серджио Канаверо заявил о намерении пересадить голову российскому программисту. Однако, сделать это до сих пор не удалось. Подробнее о задумке врача — в материале «Газеты.Ru».

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