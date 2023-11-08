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Нейрофизиологи выяснили, как отказ от спиртного влияет на здоровье мозга

Alcohol: семимесячное воздержание от алкоголя восстанавливает толщину коры мозга

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Frank Roder/ Global Look Press

Специалисты Стэнфордского университета в США изучили, как отказ от потребления спиртного на протяжении длительного времени улучшает здоровье головного мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Alcohol.

Предыдущие изыскания показали, что некоторые области мозга могут восстанавливаться во время воздержания от алкоголя, но степень и закономерности восстановления оставались неясными. Эта неопределенность побудила ученых приступить к текущему исследованию, целью которого является пролить свет на способность мозга к регенерации во время трезвости.

Чтобы изучить последствия воздержания от алкоголя, специалисты использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) для анализа мозга людей, которые обращались за лечением от расстройств, связанных с употреблением алкоголя.  В исследовании приняли участие 88 страдавших от алкогольной зависимости человек, и еще 45 составляли контрольную группу.

В течение 7,3 месяца воздержания исследователи внимательно изучали изменения толщины коры головного мозга. Толщина коры — это толщина внешнего слоя мозга, который играет решающую роль в различных когнитивных функциях.

Из 34 проанализированных регионов мозга в 26 наблюдались улучшения за указанный период. Это говорит о том, что мозг обладает способностью восстанавливать и регенерировать свою структуру при отсутствии действия спиртного.

У участников, которые употребляли больше алкоголя в течение года, предшествовавшего исследованию, наблюдалось снижение восстановления в определенных областях, включая орбитальную часть, треугольную часть и надмаргинальную часть коры. Это свидетельствует, что количество и продолжительность употребления алкоголя могут влиять на темпы выздоровления.

Ранее ученые перечислили последствия злоупотребления алкоголем.

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