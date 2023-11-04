Российский ученый предположил, как Израиль видит тоннели ХАМАС с дрона

Подземные тоннели ХАМАС, предположительно, можно обнаружить с дронов по вытянутым контрастным пятнам СО2 и паров взрывчатки. Об этом «Газете.Ru» рассказал Витольд Пожар, заведующий отделом акустооптических информационных систем НТЦ УП РАН.

Согласно информации источников издания SpyTalk, израильская армия активно применяет установленные на дронах гиперспектральные камеры для обнаружения подземных тоннелей ХАМАС. Эти камеры, среди прочего, позволяют видеть просачивающийся из тоннеля углекислый газ, выделяемый при дыхании, или пары взрывчатки. Российский физик предположил, как может быть устроена такая система.

«Повышенное содержание в воздухе углекислоты или молекул взрывчатых веществ действительно можно обнаружить с помощью камеры, способной получать изображения в широком спектре — инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом. Именно для этого и создают гиперспектральные камеры, но в полевых условиях при съемке с дрона их функциональность будет сильно ограничена. Вряд ли их чувствительности хватит, чтобы сделать однозначный вывод, есть ли тоннель под этим участком земли, поскольку сквозь грунт просачивается лишь малая часть выдыхаемого людьми воздуха и паров от взрывчатки», — пояснил Пожар.

Таким образом, оператор дрона будет видеть перед собой множество пятен на грунте и без дополнительной информации не сможет сказать, какое из них возникло вследствие естественной флуктуации или шума изображения, а какое — из-за расположенного внизу тоннеля. Однако найти тоннель можно по его характерной структуре.

«Даже если следы тоннелей проявляются при мультиспектральной съемке в виде малоконтрастных пятен, не различимых в шумах, то можно будет поискать систему в их расположении. Если они образуют цепочки (пунктир), то вряд ли это случайность. В случае, если этот пунктир идет по прямой и тем более пересекается с другими похожими пунктирами, то, скорее всего, перед нами система тоннелей, а не шум», — рассказал ученый.

О том, какими еще способами Израиль ищет и уничтожает тоннели ХАМАС, — в материале «Газеты.Ru».