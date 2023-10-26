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В «Роскосмосе» не исключили перенос миссии «Луна-26» с 2027-го на 2026 год

Глава «Роскосмоса» Борисов допустил перенос миссии «Луна-26» с 2027-го на 2026 год

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«Роскосмос»/VK

Запуск орбитального космического аппарата «Луна-26» может быть перенесен с 2027-го на 2026 год. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе встречи президента России Владимира Путина с молодыми учеными и специалистами космической сферы, передает ТАСС.

«Постараемся, может быть, даже сдвинуть влево — есть планы такие, на 2026-й», — сказал он.

Однако планово запуск следующей лунной миссии назначен на 2027 год, уточнил глава «Роскосмоса».

26 октября Путин посетил Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» в подмосковном Королеве, где пообщался с молодыми специалистами. Главу государства сопровождали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. В ходе встречи Путин поручил кабинету министров до 1 июля 2024 года разработать национальный проект по развитию космической отрасли.

Ранее Путин назвал примерные сроки выведения на орбиту первого модуля РОС.

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