Российские ученые работают над детектором для поиска темной материи

Специалисты Института ядерных исследований РАН работают над созданием детектора для регистрации нейтрино. Его будут использовать в экспериментах по поиску темной материи, об этом «Газете.Ru» рассказали в Национальном центре физики и математики (НЦФМ).

Нейтрино — общее название нейтральных фундаментальных частиц, образующихся в процессе ядерных реакций. Считается, что эти частицы заполняют все космическое пространство. Сегодня темная материя, составляющая около 85% материи во Вселенной, магнитные свойства нейтрино и такой фундаментальный параметр как масса нейтрино не описываются Стандартной моделью элементарных частиц. Поэтому специалисты ищут новую физику, которая бы описала их.

«Ускорители – это основной инструмент, благодаря которому мы добываем знания о микромире на рубеже самых высоких энергий, изучаем самые фундаментальные вопросы науки о том, по каким законам работает Вселенная. Темная материя тоже рождается на ускорителях, и на основе собранных здесь данных мы проверяем результаты поиска темной материи в других специализированных экспериментах либо ограничиваем модели, в которых она должна быть. В рамках же научной программы НЦФМ мы займемся поиском магнитного момента нейтрино. Это все новая физика, не описываемая Стандартной моделью, а различные проявления новой физики часто связаны друг с другом», – рассказал «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, член секции Научно-технического совета НЦФМ «Физика частиц и космология» академик РАН Игорь Ткачев.

Нетривиальные электромагнитные свойства нейтрино пока не зарегистрированы ни в одной мировой лаборатории. В рамках научной программы НЦФМ исследователи проводят эксперименты по поиску аномально большого магнитного момента нейтрино в ЦКП «Тритий» в РФЯЦ-ВНИИЭФ, где рождается нейтрино с высокой интенсивностью.

«Чтобы зарегистрировать аномально большой магнитный момент нейтрино, в ИЯИ РАН мы разрабатываем специальный детектор. Он не будет узкоспециализированным, но позволит измерять потоки высокоэнергичных нейтрино на реакторах или спектры радиоактивных изотопов. Самые сильные ограничения на магнитный момент нейтрино на сегодняшний день получены в экспериментах по поиску темной материи. Те детекторы, которые создаются в рамках НЦФМ, можно будет использовать и в экспериментах нового поколения по поиску темной материи», – добавил ученый.

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