Археологи выяснили, что самый прославленный датский викинг мог быть женщиной

Группа ученых из Национального музея Дании и Шведского совета по национальному наследию изучила надписи на рунных камнях, которые викинги устанавливали в честь своих героев. Исследователи пришли к выводу, что самым прославленным вождем скандинавов в X веке была королева Тира. Статья опубликована в научном журнале Antiquity.

До последнего времени Тира и ее супруг Горм Старый были известны как родители Харольда Синезубого — правителя, объединившего народ Дании во время своего правления с 958 по 985 год нашей эры. В остальном история королевы оставалось загадкой. Было неясно, откуда пришли члены ее семьи и как Тира правила своими землями. Из-за нехватки информации историки считали, что роль матери Харольда Синезубого в истории была незначительной.

Однако новый анализ рунных камней показал, что для своего времени королева Тира была великой личностью. Ее упоминания обнаружили не менее чем на четырех монументах, хотя обычно викинги ставили не больше одного камня в честь кого-либо, причем обычного такого почета удостаивались мужчины.

На камнях в Еллинге, где располагалась резиденция королей викингов, Тира названа «спасением Дании». Рунные надписи в другом месте подчеркивают ее статус правительницы.

«Упоминание Тиры на четырех рунических камнях не имеет аналогов в Дании эпохи викингов. Сочетание анализа и географического распределения камней указывает на то, что Тира была одной из главных — или даже самой главной фигурой — в формировании Датского королевства, в котором она сама, возможно, играла активную роль», — отметили исследователи.

Ученые считают, что им необходимо повторно исследовать пустое захоронение рядом с руническими камнями в Еллинге. Раньше считалось, что в этой могиле некогда покоился муж Тиры Горм, однако теперь археологи полагают, что усыпальница принадлежала непосредственно первой королеве Дании.

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