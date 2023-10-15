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Ученые поняли, когда появляется сознание у человека

Trends in Cognitive Sciences: сознание человека появляется до рождения

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Международная группа исследователей под руководством Канадского института перспективных исследований в Торонто установила, что сознание у человека появляется до рождения. К такому выводу авторы пришли, проведя мета-анализ более ранних исследований. Свою статью они представили в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Сознание — способность ощущать свою индивидуальность, переживать субъективный опыт, анализировать внешний мир и отдавать себе отчет в событиях. Принято считать, что кроме людей сознанием обладают высшие приматы, слоны и дельфины. Однако когда появляется сознание, до сих пор неизвестно, но существуют три основные теории. Первая теория гласит о том, что оно появляется спустя время после рождения, вторая — что первые признаки сознания появляются сразу после появления на свет, а третья — что оно есть у людей еще до рождения.

Проанализировав 145 исследований, авторы пришли к выводу, что третья теория наиболее вероятная. Ученые считают, что новорожденные дети могут интегрировать сенсорные и развивающиеся когнитивные реакции в целостный сознательный опыт, чтобы понимать действия других и планировать собственные реакции, а значит, сознание появляется у них до рождения.

Ранее ученые обнаружили, что воздействие фталатов во время беременности влияет на IQ ребенка.

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