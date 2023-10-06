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Археологи нашли древнейшие следы человека в Северной Америке

Science: люди добрались до Америки на 8 тыс. лет раньше, чем считалось ранее

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Charles Helm

Ученые из Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме определили возраст отпечатков человеческих ног, обнаруженных на дне древнего озера в национальном парке Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико, США. Находка оказалась самым ранним признаком присутствия людей на Северо-Американском континенте, следует из статьи в научном журнале Science.

Согласно выводам специалистов, следы в Уайт Сэндс датируются периодом от 21 тыс. до 23 тыс. лет тому назад. Это значительно раньше предыдущих оценок, согласно которым люди появились на территории Северной Америки между 14 тыс. и 16 тыс. лет назад, когда существовал сухопутный переход через Берингов пролив между современными Чукоткой и Аляской.

Новые оценки основаны на анализах зерен кварца и окаменелой пыльцы древних хвойных деревьев. В ходе исследования ученые выделили около 75 тыс. частиц пыльцы из того же осадочного слоя, в котором находились следы.

По словам исследователей, открытие переворачивает существовавшие представления археологов о том, когда предки современных людей прибыли в Новый Свет.

Ранее археологи обнаружили в Египте сотни кувшинов с вином выдержкой более 5 тыс. лет.

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