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Ученые выяснили, как предотвратить развитие акне

Frontiers: мытье за ушами и между пальцев ног поддерживает микробиом кожи

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Ученые из Университета Джорджа Вашингтона установили, что мытье за ушами и между пальцев ног помогает поддерживать здоровый микробиом кожи и бороться с такими заболеваниями, как акне и экзема. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Авторы набрали выборку из 129 студентов, часть из них на постоянной основе мыли за ушами и между пальцев ног. Студентов научили самостоятельно брать мазки с кожи: за ушами, между пальцами ног, в пупке, а также с предплечья и голени.

Как оказалось, кожа предплечий и голени, которые моют чаще всего, имеют более разнообразный микробиом по сравнению с образцами, взятыми с других участков. По словам ученых, когда в микрофлоре начинают преобладать патогенные микроорганизмы, это может нарушить здоровый баланс кожи. Распространение вредных бактерий ведет к кожным заболеваниям, таким как экзема или акне. Авторы подчеркнули, что исследование доказало важность мытья всех участков кожи, особенно тех, которыми обычно пренебрегают.

Ранее ученые нашли эффективный и доступный способ лечения акне.

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