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Ученые нашли новый метод лечения СДВГ у детей

TransPsy: стимуляция мозга и когнитивная тренировка ослабляют симптомы СДВГ

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Британские ученые из Университета Суррея разработали новый метод лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей. Он основан на сочетании стимуляции мозга с когнитивными тренировками. Исследование опубликовано в научном журнале Translational Psychiatry (TransPsy).

СДВГ — распространенное расстройство нервного развития, которое поражает как детей, так и взрослых. Оно связано с невнимательностью, гиперактивностью и импульсивностью, что может повлиять на повседневную жизнь человека, успеваемость в учебе и трудоспособность.

Обычно СДВГ лечат медпрепаратами, но такая терапия подходит не всем из-за побочных эффектов и по другим причинам.

«Около 4% детей и 3% взрослых во всем мире страдают СДВГ. Из-за этого синдрома людей отчисляют из школ, увольняют с работы, он приводит к росту преступности и сокращает продолжительность жизни примерно на 13 лет», — отметил автор исследования, профессор когнитивной нейробиологии Рой Коэн Кадош.

Ученые отобрали группу детей в возрасте от шести до 12 лет с диагностированным СДВГ и разделили их на два отряда. В первой команде участники получали транскраниальную стимуляцию случайным шумом (tRNS) и выполняли когнитивные упражнения, а во второй — занимались только когнитивными тренировками. Программа занятий включала развитие устойчивого внимания, пространственной памяти, гибкости мышления и реакций торможения психики.

Суть транскраниальной стимуляции случайным шумом заключается в воздействии на мозг слабыми разрядами электрического тока произвольной частоты.

Результаты показали, что дети, получавшие tRNS в сочетании с когнитивными тренировками, показали значительное снижение симптомов СДВГ по сравнению со сверстниками из контрольной группы. У 55% прошедших полный курс терапии ребят значительно улучшилось состояние. Из второй группы только 17% участников продемонстрировали ослабление симптомов СДВГ.

Отрицательным эффектом комбинированного лечения СДВГ оказалось ухудшение качества сна. После процедур tRNS и упражнений дети стали дольше засыпать и чаще просыпаться ночью. Однако эти эффекты прошли после завершения эксперимента.

Ранее ученые научились диагностировать СДВГ у детей с помощью VR-игры.

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