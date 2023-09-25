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«Тетрис» помог медикам справиться с тяжелыми воспоминаниями о работе в ковидариях

TransPsy: 20 минут игры в «Тетрис» помогают забыть 90% травмирующего опыта

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Команда специалистов по интенсивной терапии и психологов из Великобритании и Швеции использовала популярную видеоигру «Тетрис» для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у медсестер, которые ухаживали за пациентами с COVID-19 в разгар пандемии. Исследование опубликовано в научном журнале Translational Psychiatry.

Во время пика заболеваемости ковидом многие медработницы стали свидетелями массы тяжелых сцен — от задыхающихся больных до реакции родственников на уход из жизни близкого человека. Во многих случаях эти воспоминания превращались в навязчивые образы, заставляя людей заново переживать травму.

Предыдущие исследования показали, что один из способов лечения людей с посттравматическим стрессовым расстройством — попытаться связать хорошие воспоминания с травматическими, чтобы при возникновении провоцирующего события позитивные образы вытесняли негативные. Одним из способов сделать это оказался «Тетрис».

Ученые использовали тот же метод, предложив медсестрам вспомнить самые трудные и трагические моменты из своей практики во время игры в головоломку. Оказалось, что сеансы «Тетриса» длительностью от 10 до 20 минут в день в течение месяца помогли медикам забыть 90% травмирующего опыта, а также снизить симптомы депрессии, беспокойства и бессонницы.

Ранее ученые выяснили, что мозг человека способен сам производить каннабиноиды для защиты от стресса.

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