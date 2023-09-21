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Ученые нашли ген, способный сделать помидоры прочнее

Обозреватель Гринько: ген Solyc08g061910 может сделать помидоры прочнее

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Depositphotos

Группа китайских генетиков из Шаньдунского сельскохозяйственного университета после долгих лет поисков смогли найти ген, который отвечает за прочность томатов. Об этом «Москве 24» рассказал научный обозреватель Николай Гринько.

В ходе исследований было установлено, что за прочность плодовой оболочки отвечает ген Solyc08g061910. Он содержится почти во всех диких и культурных томатах и регулирует рост клеток. При обычных условиях завязь цветка растет одинаково во всех направлениях — так образуется круглый плод. В ходе мутации клетки могут увеличиваться быстрее в одном направлении, поэтому плод приобретает яйцевидную форму — это характерно для вытянутых сортов.

Генетики отредактировали ген Solyc08g061910 у нескольких сортов круглых и мягких томатов, плоды в итоге получились прочными и вытянутыми. Чтобы подтвердить успех, учены раздавили почти 150 помидоров на лабораторном прессе. При этом было также установлено, что генное редактирование не изменило вкуса ни у одного из подопытных видов.

Исследователи планируют продолжить развивать эту технологию и проводить тестирования. В будущем, по мнению ученых, разработка сможет снизить стоимость самых вкусных томатов, потому что их за счет прочности можно будет собирать с помощью машин.

Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов до этого говорил, что в зеленых помидорах содержится алкалоид соланин, который ядовит и в определенной концентрации способен нанести значительный вред здоровью.

Ранее в России выяснили, кто закупает почти все помидоры у Азербайджана.

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