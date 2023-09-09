В «Росатоме» сообщили о полном замещении импортного ПО в 2025 году

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что программное обеспечение из-за рубежа будет полностью замещено в 2025 году благодаря проектам по строительству объектов атомной энергетики. Об этом сообщает издание «Известия».

«Наша задача — полностью заменить в 2025 году Ansys, Siemens, другие продукты. Просто нет другого пути. Года два-три назад было первое совещание, вы еще тогда меня пытали, что такое Ansys и как это все работает. Я очень рад, что мы вас не подвели и все ближе и ближе к стопроцентному импортозамещению в самом сложном индустриальном программном обеспечении», — сказал Лихачев.

Ранее Лихачев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания приобрела Буденовское месторождение урана в Казахстане, что позволило ей выйти на второе место по запасам этого стратегического металла в мире. Лихачев выразил благодарность главе российского государства за поддержку в приобретении Буденовского месторождения.

Также он сообщил, что госкорпорации удалось остаться во всех странах, где она осуществляла свою деятельность. Кроме того, подчеркнул гендиректор, «Росатом» даже немного нарастил поставки, особенно заметно в дружественные страны.

Ранее «Росатом» объявил о строительстве АЭС в Сибири и на Дальнем Востоке.